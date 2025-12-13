Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Musicoterapia en Lalín a mayores de 60 años

El Concello de Lalín abre el miércoles 17 de diciembre la inscripción de la actividad de musicoterapia para mayores de 60 años empadronados en el municipio. El coste de la actividad es de 65 euros anuales por persona y el número máximo de plazas es de 66, 22 por grupo. Habrá tres grupos todos los lunes y miércoles en el Lalín Arena durante el curso 2025-2026.

