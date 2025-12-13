Musicoterapia en Lalín a mayores de 60 años
El Concello de Lalín abre el miércoles 17 de diciembre la inscripción de la actividad de musicoterapia para mayores de 60 años empadronados en el municipio. El coste de la actividad es de 65 euros anuales por persona y el número máximo de plazas es de 66, 22 por grupo. Habrá tres grupos todos los lunes y miércoles en el Lalín Arena durante el curso 2025-2026.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible