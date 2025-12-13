«Así los momentos difíciles se harán más llevaderos»

El Pabellón Polideportivo Manuel Coto Ferreiro y sus anexos volverán a convertirse este domingo por la tarde en un enorme espacio de juego y actividades con la celebración de su Papá Noel Solidario. La jornada, impulsada por el Concello de A Estrada en colaboración con la Fundación Andrea, junto a los voluntarios locales Iván Lorenzo, Cristina Quinteiro y Montse Otero, contará con hinchables, talleres, exhibiciones y la siempre emocionante visita para los más pequeños de Papá Noel.

Amaya Castro, directora de la Fundación Andrea, explica que el origen de esta cita está precisamente en la implicación de estos tres voluntarios: «Son estradenses, estaban muy vinculados a la Fundación a través del voluntariado hospitalario y decidieron traer aquí la iniciativa. Y nosotros encantados, claro».

El año pasado, la actividad compartía espacio con un evento deportivo y aun así el éxito fue inesperado, con cerca de 3.000 asistentes y más de 8.000 euros recaudados para la fundación. Este año, el pabellón completo estará reservado para el evento, lo que eleva la expectativa. «Si en medio polideportivo conseguimos que viniera tanta gente, imagínate ahora. Las expectativas son altísimas», afirma Castro, emocionada.

Las diferentes propuestas comenzarán a partir de las 15.30 hasta las 21.00 horas, con actividades orientadas a los niños. Habrá hinchables, demostraciones, talleres y la participación de los perros de terapia de Só lles Falta Falar, muy esperados por las familias. La directora también quiso destacar la colaboración de los centros escolares del municipio, cuyos alumnos aportaron su creatividad: «El photocall donde los pequeños podrán fotografiarse con Papá Noel está hecho por los propios niños de los colegios de A Estrada. Es un detalle precioso», subraya ella.

Más allá del componente lúdico, la directora recuerda que la jornada cumple un doble objetivo: recaudar fondos y dar visibilidad a la labor de la entidad: «Siempre decimos que, entre tanta gente, puede haber una familia que esté pasando por una enfermedad infantil y no sepa que podemos ayudarles. Es importante que sepan que estamos ahí», explica.

Castro tampoco se olvidó de agradecer la enorme respuesta del tejido asociativo, comercial e institucional estradense, que se superó a sí mismo. «Desde el propio Concello hasta los pequeños y grandes comercios, nadie dudó en colaborar. Muchos repiten este año y muchos otros nuevos se suman», agradeció.

Zona de pediatría del área de oftalmología del Hospital Provincial Santiago, dulcificada por la Fundación Andrea. / Cedida

Pediatrías «dulcificadas»

Por supuesto, la Fundación Andrea quiso corresponder con este gesto al Concello y sus vecinos, por lo que convertirá A Estrada en una de las sedes de su proyecto de diversificación de espacios pediátricos hospitalarios para comienzos del 2026. Así, transformarán la zona de pediatría del centro de salud estradense para convertirla en un lugar «dulcificado», más amable, acogedor y adecuado a las necesidades emocionales de los menores y sus familias.

«Nosotros no solo queremos recibir, también queremos dar. Y por eso A Estrada entra en nuestro proyecto de dulcificación de espacios pediátricos. Nuestros vinilos, nuestros dibujos y nuestro mobiliario infantil pronto estarán allí. La idea es hacer más llevaderos los momentos difíciles para todos los niños y niñas», explica. Con el evento del domingo, esperan superarse y volver el año que viene.