Mercadillo del colegio público de Silleda a favor del colectivo Anedia
El pabellón polideportivo de Silleda acogió ayer la conocida como «Feira da alegría», un mercadillo solidario que desde hace años organiza la comunidad educativa del CEIP Plurilingüe de Silleda. En esta ocasión, los fondos recaudados se destinan a la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes en Galicia, Anedia. El alumnado del municipio pondrá en marcha otros mercadillos durante el presente mes, como el del día 21 en la Praza Benito Rivas, a cargo de The Red Lion School English, o el de los viernes por lar tarde también en el pabellón de Silleda y en el auditorio Manuel Dopazo (y el 19 en Vista Alegre), que preparan los y las estudiantes de cuarto de ESO del instituto Pintor Colmeiro.
