Lorenzana anima a sumarse a la auditoría energética de RDG para reducir la factura

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, realizó este viernes un llamamiento al tejido empresarial gallego para participar en la auditoría energética que está desarrollando Recursos de Galicia (RDG), en colaboración con la propia consellería y con la de Mar, con el objetivo de abaratar la factura eléctrica, impulsar la electrificación y acelerar la descarbonización de la actividad industrial y portuaria. Lorenzana visitó en el parque empresarial Lalín 2000 las instalaciones de Inasus, una de las compañías adheridas al programa, acompañada por el consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas. Fueron recibidos por la presidenta de Inasus, Olalla Cuiña, y su consejero delegado, Alberto Cuiña. También asistieron el alcalde de Lalín, José Crespo, y el coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña.

La auditoría afronta la fase de recogida de datos, centrada en conocer el recurso renovable disponible en el entorno, las infraestructuras energéticas existentes (red de distribución y transporte, subestaciones, etc.) y los patrones de consumo de las empresas asentadas. Con la información recopilada, las firmas participantes recibirán un informe energético personalizado, con propuestas de mejora, una estimación de ahorros y una comparativa sectorial.

El propósito es definir soluciones adaptadas a las necesidades de cada área industrial: proyectos de autoconsumo, sistemas de almacenamiento, medidas para mejorar la eficiencia en los procesos productivos y actuaciones también en el ámbito de la movilidad. «Temos que traballar para apoiar ás empresas na descarbonización, na electrificación e na baixada das facturas», señaló Lorenzana, que enmarcó el proyecto en la estrategia económica de la Xunta, vinculando la política energética al desarrollo industrial.

Plataforma digital e IA

RDG subrayó que el proyecto combina innovación tecnológica, inteligencia artificial y la participación activa del empresariado. Para facilitar la captación de datos de consumo se ha habilitado una aplicación de acceso multiplataforma, disponible para iOS, Android y navegadores web, en el enlace rdgdatos.gal, diseñada para un proceso «áxil» y con prioridad en la seguridad. Los datos se integrarán en una plataforma digital que empleará herramientas avanzadas y modelos predictivos de consumo, almacenamiento y rentabilidad, con el fin de identificar actuaciones viables y eficaces.

En las últimas semanas, según RDG, se han intensificado las acciones de difusión con contactos con la Federación Galega de Parques Empresariais (Fegape) y con clústeres de sectores como el de la madera, el textil, la construcción, la logística o la alimentación, además del reparto de 10.000 folletos informativos en polígonos y puertos para promover la adhesión.

Bruquetas definió la auditoría como una herramienta pensada «para Galicia» que pretende convertirse en una herramienta práctica para la toma de decisiones en los propios polígonos y puertos, al identificar qué combinaciones de medidas (autoconsumo, almacenamiento y eficiencia) resultan más rentables en función de los consumos reales y las infraestructuras disponibles. RDG «estudiará os recursos renovables dos polígonos e portos, analizará as infraestruturas e o consumo e, con ferramentas de intelixencia artificial buscará proxectos de descarbonización adaptados a cada espazo», indicó. La auditoría no solo busca reducir emisiones, sino también reforzar la competitividad de las empresas gallegas con propuestas concretas y comparables por sectores, facilitando así la planificación de inversiones energéticas a corto y medio plazo.

Antecedentes

Este trabajo da continuidad al protocolo de colaboración firmado el 19 de septiembre de 2024 en Cambados entre las dos consellerías y RDG, orientado a promover actuaciones que permitan reducir los costes energéticos y mejorar la competitividad empresarial mediante el aprovechamiento de renovables y la eficiencia. Participada por la Xunta y una treintena de empresas, Recursos de Galicia nació con el objetivo de contribuir a la autonomía energética, a la descarbonización y a abaratar los precios para empresas y hogares.