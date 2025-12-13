Kalekói estrena en Galicia el sello AENOR de Leche Beta Caseína A2

Kalekói ha recibido la certificación Leche Beta Caseína A2 de AENOR, convirtiéndose en la primera y única empresa gallega en obtenerlo.El sello acredita que la leche empleada en sus yogures procede exclusivamente de vacas con genotipo A2A2, tras aplicar protocolos de selección y análisis genético en la granja. También garantiza trazabilidad completa desde el origen hasta el punto de venta, reforzando el enfoque de transparencia y proximidad que defiende la marca.

Durante el proceso de auditoría, AENOR verificó la selección del ganado, los controles genéticos, las fases de producción y envasado y el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad. Además, se realizaron análisis de laboratorio para confirmar que la leche es 100% Beta Caseína A2, lo que permitirá que los productos de la firma lalinense incorporen en su etiquetado la marca «Elaborado con Leche Beta Caseína A2».

Álex Moure y Susana Aguiar, de Kalekói, se muestran «moi orgullosos» de recibir un sello que «reforza o noso compromiso coa calidade, a transparencia e a saúde dixestiva dos nosos consumidores». «Ser a primeira e única empresa galega certificada baixo este estándar é un recoñecemento ao noso traballo diario no campo e na elaboración artesanal dos nosos lácteos», añaden.