Humanización del núcleo central que afecta a la EP-407 en Borela

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acompañado por la diputada provincial Belén Cachafeiro, y más personalidades y técnicos de la Diputación de Pontevedra, presentó ayer durante una asamblea informativa vecinal el proyecto de humanización y mejora de la movilidad peatonal del núcleo de Borela, una actuación estratégica en la que se invertirán 1.300.000 euros, de los cuales el 70% será financiado por la Diputación. El proyecto, que afectará a la EP-407 Borela-Ponte Caldelas, fue expuesto a los vecinos tras ser muy demandado. La actuación fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal.