Herido tras salirse de la vía y chocar con un poste en Negreiros

Silleda registró ayer, a las 17.40 horas, la salida de vía de un turismo que chocó contra un poste en el kilómetro 306 de la Nacional 525, en Negreiros. El ocupante del coche se quejaba de un fuerte dolor en el pecho y fue incapaz de salir. El poste de la luz cayó sobre la carretera, cortando un carril de circulación durante los trabajos de emergencia. En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bombeiros de Silleda y la Guardia Civil de Tráfico. Los bomberos liberaron al herido, que fue atendido por el personal sanitario presente.