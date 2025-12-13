A Estrada asume el proyecto para ampliar la EDAR de Aguións

Tras la reunión mantenida en la tarde del jueves con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, informó ayer de que el Concello asumirá la elaboración del proyecto para la ampliación de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) emplazada en Aguións. Este equipamiento tiene ya 20 años de antigüedad y se encuentra al límite de su capacidad.

El regidor tuvo ocasión de trasladarle a la conselleira que la EDAR estradense está infradimensionada, no solo teniendo en cuenta la población urbana actual, sino también el hecho de que esta depuradora tendrá que asumir los efluentes procedentes de la zona de ampliación del polígono industrial de Toedo.

«Temos que planificar a súa ampliación pensando en mellorar o servizo», sintetizó Louzao. En el marco del encuentro con Ángeles Vázquez, el mandatario acordó que el Concello asumirá la redacción del proyecto a través de una ingeniería especializada, que luego será remitido a Augas de Galicia para su evaluación. Este proyecto también servirá para determinar la cifra de inversión necesaria para aumentar la capacidad de la depuradora e incluir su renovación tecnológica, tras su inauguración en 2005.

Alcalde y conselleira acordaron que la ampliación de la EDAR de Aguións se abordará mediante un convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello, correspondiendo la licitación de las obras a la administración autonómica. Desde la Consellería de Medio Ambiente se precisó que el apoyo de Augas de Galicia para servicios hidráulicos municipales se traducirá en 12,6 millones de euros recogidos en los presupuestos de 2026 para ayudas.

A la reunión con la titular de Medio Ambiente, en la que se abordaron otras necesidades y proyectos, el alcalde de A Estrada acudió con documentación en la que se evidencia que la EDAR de Aguións lleva ya unos años «ao límite», ya que en un principio esta fue concebida para la capacidad de unos 10.000 habitantes.