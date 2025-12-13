Educación sostiene que el IES García Barros tiene «recursos suficientes»

El director general de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, explicó ayer en el Parlamento que el instituto Manuel García Barros de A Estrada tiene garantizada «la idónea atención a su alumnado». «De hecho, la Consellería reforzó el plantel con un docente más respeto al curso pasado», destacó, resaltando que con estas reformas el centro estradenese cuenta con 41 docentes a tiempo completo, mientras que el año pasado tenía 40 a tiempo completo y un que iba cuatro horas a la semana.

El debate sobre el cuadro de personal del García Barros en el Parlamento surge por las quejas por parte de los padres en relación al ratio de profesores por alumno y a la necesidad de contar con más psicopedagogos. En lo relativo al personal especialista, Álvarez afirmó que el centro cuenta con un especialista en Pedagogía Terapéutica para seis alumnos con necesidades educativas especiales, «por lo que dispone de recursos suficientes», dijo. Asimismo, el centro cuenta con dos personas auxiliares cuidadoras itinerantes para acompañar una alumna que lo precisa en la entrada y en la salida. «Esta dotación parte de valoraciones técnicas de la orientadora del IES, de la inspectora y del equipo EOE, que consideran que esta dotación es la adecuada y que no se precisa un recurso distinto», detalló el director general.

En este sentido señaló que la dotación del centro es diferente a la del curso pasado para adaptarse a la realidad y a las necesidades de este año académico. «Hace falta recordar, además, que la atención a la diversidad es una responsabilidad del conjunto del profesorado, no solo del personal de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje», puntualizó.

«Estamos comprometidos con un sistema educativo que avance, que mejore y que responda con rigor a las necesidades reales del alumnado», destacó el representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. «Las decisiones que tomamos responden a criterios técnicos y al compromiso con el bienestar educativo de cada niño y niña de Galicia».