Destinan un millón de euros al arreglo del vial que une A Estrada y Forcarei

La Diputación de Pontevedra aprobó ayer el proyecto de ejecución de las obras de reposición del firme en un tramo de cerca de 12 kilómetros de la EP-7001, la carretera provincial que une A Estrada y Forcarei, con un presupuesto de un millón de euros. El presidente provincial, Luis López, informó de que estas obras, que se sitúan en el término municipal de A Estrada, la dotarán de una nueva capa de rodadura, mejoras en el drenaje y renovación de toda la señalización en el tramo afectado.

Las obras proyectadas en la EP-7001 afectan algo más de la mitad de la longitud total de la vía, con el objetivo de mantenerla en las mejores condiciones tanto a nivel de comodidad como de seguridad para los vehículos que circulan por ella. Se retirará y se saneará el firme actual y se ejecutará el nuevo firme con una capa de rodadura final constituida por una mezcla bituminosa en caliente, y la aplicación de microaglomerado en frío en algunas zonas, para reforzar y proteger el pavimento. En cuanto al drenaje, se instalarán tuberías específicas para favorecer la evacuación del agua y proteger la estructura del nuevo firme, y también se procederá a renovar la señalización. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

Las obras en la EP-7001 forman parte de un paquete de medidas aprobadas en la Xunta de Goberno celebrada ayer por un valor total de cerca de 3,7 millones de euros, junto con otros proyectos relacionados con carreteras provinciales situadas en Portas y Vilanova de Arousa. Los planos incluyen invertir más de 38 millones en el año 2026 en este tipo de carreteras.