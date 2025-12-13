David Fiuza Souto,de nuevo a la batuta de la Banda de Música Municipal de Santiago

David Fiuza Souto será de nuevo director de la Banda de Música Municipal de Santiago tras obtener la mejor puntuación en la convocatoria abierta en julio de 2025, en la que competía con otros siete candidatos. Fiuza cuenta con una amplia experiencia como director de bandas municipales, destacando su labor como director titular en los concelos de Santiago (2021-2024) y Lugo, donde ocupaba un puesto como funcionario del subgrupo A1 desde 2021.

Además de su experiencia en bandas municipales, Fiuza ha dirigido numerosas agrupaciones musicales, entre ellas la Banda Unión Musical de Meaño, el Mallorca Saxophone Ensemble, la banda sinfónica del CIM La Armónica de Buñol, la Sinfónica de la Federación Galega de Bandas, la Artística de Merza y la Banda de Lalín. Hasta ahora era director titular de la Gran Canaria Wind Orchestra, la Banda Sinfónica Galega, el Ensemble Galego de Saxofóns y el Arundo Donax Ensemble, además de actuar como invitado en numerosas formaciones.

Según las bases de la convocatoria, su designación se debe a su «idoneidad, competencia y experiencia profesional», siendo su currículo el más adecuado para ocupar el puesto en régimen de alta dirección.