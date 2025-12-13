David Fiuza Souto,de nuevo a la batuta de la Banda de Música Municipal de Santiago
La designación del artista cruceño responde a su «idoneidad, competencia y experiencia profesional» | Deja el puesto al frente de la formación de Lugo
REDACCIÓN
David Fiuza Souto será de nuevo director de la Banda de Música Municipal de Santiago tras obtener la mejor puntuación en la convocatoria abierta en julio de 2025, en la que competía con otros siete candidatos. Fiuza cuenta con una amplia experiencia como director de bandas municipales, destacando su labor como director titular en los concelos de Santiago (2021-2024) y Lugo, donde ocupaba un puesto como funcionario del subgrupo A1 desde 2021.
Además de su experiencia en bandas municipales, Fiuza ha dirigido numerosas agrupaciones musicales, entre ellas la Banda Unión Musical de Meaño, el Mallorca Saxophone Ensemble, la banda sinfónica del CIM La Armónica de Buñol, la Sinfónica de la Federación Galega de Bandas, la Artística de Merza y la Banda de Lalín. Hasta ahora era director titular de la Gran Canaria Wind Orchestra, la Banda Sinfónica Galega, el Ensemble Galego de Saxofóns y el Arundo Donax Ensemble, además de actuar como invitado en numerosas formaciones.
Según las bases de la convocatoria, su designación se debe a su «idoneidad, competencia y experiencia profesional», siendo su currículo el más adecuado para ocupar el puesto en régimen de alta dirección.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible