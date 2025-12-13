La corporación de Agolada escogerá nuevo alcalde el martes

El Concello de Agolada convoca para este martes, día 16, a las 17.00 horas, el pleno extraordinario en el que se escogerá al nuevo alcalde, tras aceptar la dimisión de Luis Calvo en la sesión del día 9. El orden del día contempla que antes de la votación tomará posesión como nueva concejala de PAyJ Isabel Alba Gómez, ya que Calvo también renunció a su acta de edil.

Los tres partidos de la corporación pueden presentar su portavoz a la Alcaldía, pero la mayoría que ostenta PAyJ (seis concejales frente a los 4 del PP y una del Bloque) evidencia que Óscar Val, número dos del gobierno y actual teniente de alcalde, pasará a ser el nuevo regidor. Calvo dimitió tras conocerse que la sentencia que lo inhabilitaba para cargo público durante nueve años hacía incompatible que continuase al frente del Concello.