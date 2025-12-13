Convención de Iberian Sustainable en Lalín

La sociedad Iberian Sustainable Energies Group, que se dedica a servicios de mantenimiento y reparación de aerogeneradores y venta de componentes, realizará en Lalín una convención el 29 y 30 de diciembre en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. Valorar resultados e impartir charlas formativas a los empleados figuran en el programa de las jornadas.