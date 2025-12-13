Comienza el reparto de tarjetas para utilizar los contenedores marrones
Habrá una carpa con información hoy, de 10.30 a 13.30 horas, en la Praza do Mercado
REDACCIÓN
Una nueva acción informativa permitirá hoy comenzar a sumar ciudadanos al «voluntariado marrón» para la introducción del quinto contenedor en las calles de A Estrada, un punto de depósito exclusivamente reservado para residuos orgánicos.
A través de esta acción a pie de calle, que se desarrollará en la carpa de la campaña «Ti tes a Chave» localizada en la Praza do Mercado, las personas y empresas interesadas pueden darse de alta como usuarias de los contenedores que empezarán a llegar el lunes a A Estrada y que precisan una tarjeta para su apertura.
Todos los vecinos que se quieran sumar tan solo deben acercarse a la carpa, entre las 10.30 a 13.30 horas, para facilitar sus datos de contacto y tramitar allí su alta en la campaña. En ese instante recibirán también la correspondiente tarjeta de apertura y un kit de bienvenida, que consta de un cubo aireado, un paquete de bolsas compostables y un folleto informativo.
La que arranca estos días es una experiencia piloto, a modo de sondeo de la incorporación del quinto contenedor en la capital de A Estrada. En esta fase inicial llegarán una decena de contenedores, que serán emplazados en proximidades de grandes y medianos productores de este tipo de residuos. En todo caso, aquellos ciudadanos que quieran comenzar a sumarse a emplear los contenedores que pronto serán obligatorios pueden ya hacerlo, acudiendo a estos puntos.
Por otro lado, una empresa especializada continuará visitando puerta a puerta a grandes y medianos productores de basura orgánica para realizar este trámite de alta en la campaña y hacer entrega de la tarjeta de apertura más el kit de bienvenida.
