Cierran al tránsito de vehículos la Ponte da Pedra por seguridad

El Concello de Silleda ha cerrado al tráfico de vehículos la Ponte da Pedra, un elemento patrimonial que une las parroquias de Chapa y Negreiros, en pleno Camino de Santiago, por motivos de seguridad. La administración local fue alertada por vecindario del lugar de una incidencia en uno de los pilares del viaducto, hecho que ha puesto en conocimiento de la Xunta de Galicia.

De este modo, y para garantizar la seguridad de los usuarios, el gobierno municipal acordó –previa visita de la Policía Local– restringir la circulación de vehículos. El paso peatonal sobre este elemento patrimonial continuará abierto, al no detectarse peligro para los viandantes.

Vía de la Plata

Por otro lado, la Diputación de Pontevedra avanza en el proceso de contratación de la mejora de la accesibilidad en la Vía de la Plata a su paso por A Bandeira, presupuestada en 195.500 euros. Tres empresas se han presentado a la licitación para poner en marcha esta actuación, consistente en la ejecución de una senda peatonal y la mejora del firme en un tramo de la vía provincial EP-6511, en la zona de A Casela. Se situará en el margen derecho de la carretera entre la intersección con la N-525 y el punto kilométrico 0,167 y contará con un ancho de 2,5 metros en hormigón. En el margen izquierdo se ejecutará una cuneta de seguridad. Incluye la dotación de una red de recogida de aguas pluviales, la canalización de servicios de telefonía y electricidad, la renovación del alumbrado, la reposición de muros, elementos de calmado del tráfico y nueva señalización horizontal y vertical.