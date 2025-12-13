La carrera de San Silvestre recauda fondos para la Fundación Martín Álvarez
Además de las categorías absoluta e infantil, habrá una caminata por el casco urbano cruceño
REDACCIÓN
El Concello de Vila de Cruces celebra el 28 de este mes su carrera de San Silvestre, en una edición con un carácter solidario a favor de la Fundación Martín Álvarez Muelas. Esta entidad colabora con centros de investigación de Navarra y Barcelona para avanzar en tratamientos y cuidados paliativos de tumores infantiles como el glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), que en octubre se cobró la vida de la pequeña Lara García.
La jornada incluye una caminada de 3,8 kilómetros por el casco urbano, que comienza a las 11.15 horas en la Praza Juan Carlos I. La carrera cuenta con una categoría absoluta, a partir de las 12.15 horas y con un recorrido de 3,8 kilómetros, y otra infantil. En este caso, los niños y niñas podrán cubrir o bien 200 metros o bien 800, desde las 12.00 horas. Podrán acudir disfrazados.
Las personas que deseen participar han de anotarse en el gimnasio municipal entre los días 15 y 22, con una donación previa a favor de la citada fundación, en el número de cuenta ES87 2100 8250 4002 0004 9892. También pueden realizar un Bizum al número 08585, indicando en el concepto «San Silvestre Cruces» y añadiendo el nombre de la persona participante. La carrera contará con una carpa en la citada plaza para disfrutar de un chocolate con churros, gratis para los corredores y a la venta para el resto.
