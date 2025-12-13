El BNG eleva al Parlamento el servicio continuado del ferry de Portodemouros

Las parlamentarias comarcales del BNG Ariadna Fernández e Iria Carreira defendieron este jueves en la comisión segunda de la cámara autonómica que Naturgy, la concesionaria del pantano de Portodemouros, cumpla el contrato y garantice el servicio de la barcaza los 365 días del año. El ferry no funciona desde el día 2 y hasta el 23 de este mes para someterse, como cada tres años, a labores de mantenimiento.

Decenas de vecinos afectados por esta suspensión pudieron seguir las intervenciones de las dos políticas en el Pazo do Hórreo, en una sala contigua. Fernández y Carreira recordaron que en 2021 todos los partidos políticos con representación en el Parlamento votaron a favor de controlar ese cumplimiento del contrato, «pero a realidade dos feitos amosa un total desleixo por parte do goberno galego para con esta parte da poboación de Santiso, Vila de Cruces, Agolada ou Arzúa», indican desde el BNG. Y es que el ferry tarda 5 minutos en cruzar los 400 metros de la cuenca del pantano, desde Loño a Beigondo, pero al suspenderse este servicio, los afectados tienen que dar un rodeo por carretera de 30 kilómetros.

Tanto los concellos afectados gobernados por el BNG, a través de Manuel Adán (alcalde de Santiso) y Xoán Xesús Carril (regidor de Arzúa), como el portavoz del Bloque en Cruces, Álex Fiúza, y las dos parlamentarias, anuncian que van a continuar con actos reivindicativos. «A mobilización veciñal leva sendo durante décadas un piar fundamental neste sendo, onde noutro tempo houbo concentracións, manifestacións, detencións e xuízos. Trátase de seguir apoiando a quen vive no rural e precisa servizos para desenvolverse», apostilla Ariadna Fernández.

Acusa al PP de ejercer de «comercial» de Altri

Concejales del BNG en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes participaron este viernes en un encuentro con la portavoz nacional de partido, Ana Pontón, de cara a la manifestación que tendrá lugar mañana en Santiago contra Altri. Pontón insta a una movilización masiva en una “marcha de dignidade que diga alto e claro Altri non, Galiza si”, y pregunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «canto tempo máis vai seguir actuando como comercial da multinacional, na vez de defender o interese xeral do país». Mencionó que desde la formación que representa “queremos son industrias sostibles porque non teremos futuro se non avanzamos desde aí, non hai ningún futuro con industrias contaminantes e depredadoras”, y añade que «Galiza “non é unha colonia das multinacionais”.