Bailar por una buena causa

El Festival Solidario de Navidad de Stradanza convirtió el Teatro Principal de A Estrada en un hervidero de familias, música, baile y diversión. La escuela estradense, dirigida por Montse Barcala y Juan Reimóndez, celebró ayer con éxito su primera gala navideña con fin solidario, dividida en dos pases debido al enorme volumen de alumnado que manejan (cerca de 250 niños y niñas). Ambos pases colgaron el cartel de completo y la recaudación, que superó los 1.300, euros se destinó íntegramente a la asociación de apoyo a menores con cáncer Asanog.

Las niñas de ballet, durante su actuación. | Bernabé

Montse Barcala explicó que la decisión de dividir la gala fue una necesidad logística: «Hay tantos niños que no cabíamos en un solo pase, y el teatro se nos quedó pequeño; si no lo dividíamos, muchas familias se quedarían fuera», lamentaba.

La escuela repartió tres entradas por alumno, y aun así, el aforo se agotó. «Había familias que necesitaban cuatro entradas porque tenían otro hijo, pero era imposible, casi no nos sobraron», reconoce la responsable.

Cada pase reunió entre 120 y 140 bailarines, menores en su gran mayoría. Solo algunos grupos de adultos, como las disciplinas de Zumba Gold y Baile Social, que se incorporaron «para ayudar con los cambios de vestuario y rellenar las transiciones. En total fueron 24 actuaciones, todas con temática navideña», indicó.

Esta Navidad fue la primera vez que Stradanza organizó su propio festival benéfico, para el que sus alumnos comenzaron a prepararse hace aproximadamente un mes: «Llevamos mes y pico dándole fuerte, y creo que ha salido todo muy bien», afirmó orgullosa su directora.

«Hacemos esto también para que los niños tengan más ocasiones de bailar, no solo en fin de curso. Les encanta subirse al escenario y a sus familias verlos», concluyó satisfecha con el festival.