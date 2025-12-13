Una de cada cuatro viviendas de Deza y Tabeirós-Montes fue construida hace más de siete décadas

Los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Montes contabilizan 25.745 viviendas familiares. De ellas 6.536 fueron construidas antes de 1951, de modo que uno de cada cuatro hogares rebasa los 74 años de antigüedad. Tras el periodo de postguerra y de emigración sobre todo a Alemania, Francia y Suiza (y dentro de España, a Cataluña, País Vasco y Madrid), las comarcas entraron en un boom inmobiliario entre las décadas de 1990 a 2010. ¿Por qué? Por cambios sociales como la demanda de más hogares por el aumento de los divorcios, de la inmigración o de personas que deseaban vivir solas, y porque la conversión del euro en la moneda oficial de toda la UE, el 1 enero de 1999, permitió abaratar las hipotecas hasta el punto de poder financiar un piso o una casa casi hasta el 100%.

De esas 25.745 residencias, el IGE indica que entre 1951 y 1960 se construyeron 981, pero en la década siguiente ya subieron a las 1.646. El efecto de la emigración y del mayor poder adquisitivo explica que entre 1971 y 1980 se levantasen 3.117, y a partir de entonces la cifra continuó mejorando: 3.478 viviendas entre 1981 y 1990, 3.759 entre 1991 y 2000 y 4.816 desde el año 2001 al 2010. Es cierto que hubo durante este periodo había demanda de vivienda, pero se construyó con demasiada expectativa y en 2008 subieron los tipos de interés, así que en ese año se desató la crisis del ladrillo, perdurando hasta casi la actualidad: después de 2010, solo se edificaron 941 nuevas casas y pisos. Es sólo el 3,6% del total.

En Deza su cabecera, Lalín, dispone de 8.244 viviendas, y precisamente durante la primera década de este siglo se construyó la tercera parte, 2.348. Le siguen las 1.366 anteriores al año 1951 y la cifra más baja son las 202 de después de 2010. Por parroquias, la casco urbano (Santa María das Dores), es la única que supera el millar de hogares, con 4.931, y es también la feligresía con viviendas más recientes: su mediana de antigüedad es de 31 años. De las 52 feligresías de Lalín, son dos periurbanas, Donramiro y Goiás, las que tienen más casas, 336 y 207, respectivamente. Su media de antigüedad ronda los 40 años. En el extremo opuesto tenemos a Madriñán y Zobra: 47 y 48 domicilios con una mediana de 106 y 124 años pero eso sí, con una superficie de 189 y 105 metros cuadrados. En Lalín se queda en esos 105. El desarrollo urbano de Lalín explica que sea, de los ocho municipios, el único con más pisos que casas unifamiliares, 4.252 frente a 3.943.

El boom urbanístico le afectó a Lalín y a los demás municipios, sobra decirlo. Silleda contabiliza 3.639 viviendas (1.539 pisos y 1.967 casas unifamiliares). Casi un millar, 959, datan de 1951 o antes, y a esta cifra solo se acercan las 884 construidas entre 2001 y 2010. Silleda aprobó su Plan de Urbanismo en 2023, pero el impacto de la crisis del ladrillo explica que desde 2010 solo se hayan levantado 144 nuevos hogares. La parroquia de Santa Baia, a la que pertenece el casco urbano, y la de Manduas, que incluye A Bandeira, son las más edificadas, con 1.569 y 473 hogares, con solo 23 y 34 años de antigüedad, respectivamente. Para ver viviendas centenarias, debemos visitar alguna de las 37 de Refoxos.

La aprobación del PXOM de A Estrada en 2013 coloca al concello como líder en la recuperación de la construcción desde 2010, con 470 nuevas edificaciones. Eso sí, en los años 70, los 80 y los 90 se superaba el millar por década. y hay 2.351 casas con más de 70 años de antigüedad. A Estrada cuenta con 8.100 hogares, entre los 3.350 pisos, las 4.621 casas y 121 de otro tipo.

Rodeiro y Dozón no superan el millar de domicilios

Vila de Cruces, Forcarei y Agolada son otros tres concellos que rebasan el millar de hogares. Cruces dispone de 2.105 (solo hay 394 pisos) y, de ellos, hay 629, casi el 30%, construidos en 1951 o antes. El medio millar de casas del casco urbano tiene una media de antigüedad de 28 años mientras los de Larazo rebasan los 115. Forcarei, que aporta 1.346 domicilios al total de 9.446 de Tabeirós-Montes, solo autorizó 16 construcciones desde 2010. Su zona más antigua, con una mediana de 124 años, se ubica en la parroquia de Castrelo. En cuanto a Agolada, poco más la mitad de sus 1.033 habitáculos, 527, datan de la primera mitad del siglo XX, y solo se construyeron más de un centenar tanto en la década de los años 80 como en los 90. Pero esa antigüedad y escasa presión urbanística permite que haya casas de hasta 160 metros cuadrados, como ocurre en Ventosa o Artoño.

Cierran el listado Rodeiro, con 921 hogares, y Dozón, con 357. En el municipio de Camba también más de la mitad de hogares superan los 70 años, con 483 casos. Rodeiro dispone de Plan de Urbanismo desde 2009, al que se acogieron 202 viviendas desde entonces. Por su parte, la mediana de antigüedad de las moradas de Dozón se dispara a los 116 años. Y es normal: desde 1951 hasta hoy no se construyeron más de 40 hogares por década.