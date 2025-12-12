La Xuntanza de Nadal de Silleda reúne a 200 asistentes

El Concello de Silleda organizó su ya tradicional Xuntanza de Nadal dos Maiores, a la que acudieron cerca de 200 personas para compartir mesa y mantel en el restaurante de la Semana Verde. Los vecinos más veteranos del municipio tienen otra cita específica para ellos durante estas fiestas navideñas: el Ensaio de Fin de Ano, previsto para el día 29 en el Centro Social dos Maiores y que promete ser otra jornada muy concurrida.