Vista Alegre monta el belén

El centro cultural Vista Alegre, de a Bandeira, inauguró ayer su programa cultural y lúdico de las fiestas navideñas, con la apertura del belén artesanal. Su propuesta continuará el próximo miércoles, día 17 (a las 20.00 horas) con la inauguración de la exposición de las postales navideñas que elaboraron los alumnos y alumnas del CEIP Ramón de Valenzuela. También a la misma hora, pero el día 18, el centro cultural acoge una demostración gastronómica de Navidad, a cargo de Cecilia Sanmartín, del restaurante San Martín, en O Corpiño. El día 19, desde las 18.30 horas, se celebra un taller infantil de adornos navideños, en colaboración con la ANPA Brincadeira, del citado colegio de la localidad.

Culmina este programa la Festa Infantil de Papá Noel, en la que colabora el Concello de Silleda y que tendrá lugar el día 25, desde las 17.30 horas. Santa Klaus saldrá del auditorio y recorrerá todas las calles de A Bandeira. La ruta remata en el centro cultural Vista Alegre, donde recibirá a todos los niños y niñas y les entregará un regalo, además de sacarse una foto con los que así lo deseen. Los niños que deseen hacer de pajes acompañantes deben anotarse en Vista Alegre, hasta el día 22. Es necesario indicar la estatura y la edad. La organización recuerda que hay plazas limitadas para ejercer de pajes.

Durante esta fiesta de Papa Noel se entregarán además los premios del citado concurso de postales infantiles y habrá una gran merienda a base de chocolate con churros. La sesión rematará con una tirada de fuegos artificiales.