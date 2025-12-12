Rodeiro abre el plazo de inscripción en el Concilia Nadal

Desde este jueves y hasta el 19 el Concello de Rodeiro mantiene abierto el plazo de inscripción en el programa Concilia Nadal 2025. Las actividades tendrán lugar los días 22,23, 26,29 y 30 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero, de 9.00 a 14.00 horas en la primera planta del antiguo local sindical.

Hay 30 plazas disponibles y, si no se cubren en este plazo de inscripción, ésta continuará abierta incluso para niños y niñas que no estén empadronados. Hay que anotarse en el servicio de educación familiar. El precio oscila entre los 5 y los 20 euros, según los días de asistencia. Los y las menores que ya participaron en el programa Concilia solo tienen que presentar la solicitud y la documentación complementaria que no figure en su expediente. La solicitud puede descargarse en la web municipal.