Ponen en venta un histórico bar de la Zona dos Viños de A Estrada

No es fácil encontrar bares y cafeterías en venta en el centro del casco urbano estradense y menos si hablamos de la siempre concurrida Zona dos Viños. Por eso muchos se sorprendieron ayer al ver en un portal inmobiliario un pedazo de historia de A Estrada. El Bar Aturuxo fue durante muchos años una referencia a la hora del «chiquiteo» en el pueblo y por él fueron pasando diferentes generaciones hasta su cierre definitivo hace un par de décadas. Ahora, este local se ha puesto en el mercado y no para alquilar como cabría imaginarse, sino para su venta. En cuanto al precio, habrá diferentes valoraciones, pero los 80.000 euros que marca el anuncio no parecen muchos para un local en el centro de A Estrada.

La «Bodeguiña O Aturuxo» forma parte de la vieja guardia de la Zona dos Viños de A Estrada junto a otros cercanos como el Navegación, As Tres Portiñas o el Enredo, siendo punto de encuentro durante décadas para el «chiquiteo». De decoración sencilla y clásica sirvió tanto para punto de encuentro vino en mano para los más mayores como lugar para jugar al futbolín los más jóvenes en su última etapa. Cabe recordar sin embargo que el último dueño de este emblemático bar falleció en junio del 2024 en un accidente. Ahora los herederos han decidido ponerlo en venta, en busca quizás de alguien que quiera darle una nueva vida al Aturuxo.

En el portal de la inmobiliaria estradense Habita se presenta como «un local totalmente diáfano destinado a local de hostelería», además de contar con una «excelente ubicación en la Zona dos Viños, a pocos metros de la plaza de Galicia, centro neurálgico de la villa». Cuenta con 90 metros cuadrados y por dentro está semiacondicionado.

Como decíamos, no es fácil encontrar bares como este en el casco urbano estradense. Lo más parecido que se puede encontrar en los portales inmobiliarios podría ser la Cerve, ubicada en la calle Losada Diéguez, que está a la venta por un precio de 145.000 euros. También está disponible para comprar el pequeño local en el que durante muchos años estuvo abierta A Bodeguiña, antes de mudarse a su actual ubicación también en la Avenida Benito Vigo.

Sí que es más fácil, aunque no mucho, encontrar otros bares en la red en régimen de alquiler. Es el caso por ejemplo de la antigua Cafetería Piaf, en la aAvenida de América, o otro en la parte alta de la Avenida de Santiago por el que ya fueron pasando diferentes negocios en los últimos años.

El Aturuxo sin embargo forma parte de esos históricos bares que de A Estrada fueron cerrando sus puertas para no volver a abrirlas nunca más. Muchos de estos locales todavía siguen ahí, languideciendo, como testigos de un pasado que nunca volverá. Si tiene suerte, tal vez el Aturuxo salga de esa lista y vuelva a recupera su sitio en la Zona.