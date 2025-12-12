La población de la zona desciende en 218 personas y solo aumenta en Silleda y Lalín

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes agudizan su sangría demográfica, al ceder 218 vecinos durante 2024, de modo que la población a 1 de enero de este año era de 68.444 habitantes, incluído Cerdedo-Cotobade. La situación empeora con respecto al curso precedente, pues entonces el descenso se cifraba en 63 personas. Tras un año en positivo, A Estrada y Cerdedo-Cotobade vuelven a ceder empadronados, igual que Agolada, que llevaba tres ejercicios de sorprendente crecimiento. Ahora los brotes verdes retornan a los dos municipios que mejor han venido capeando la crisis demográfica: Lalín y Silleda.

Lalín se mantiene con solvencia entre la veintena de concellos de primera categoría (más de 20.000 habitantes) y lidera los padrones de la zona. Según las cifras oficiales publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con 20.292 habitantes, 15 más que un año antes, cuando había cedido cinco. El crecimiento relativo es mínimo, del 0,07%, pero le devuelve a la senda positiva.

Le supera Silleda tanto en términos absolutos como relativos, al incrementar su padrón en 47 personas (0,5%), de forma que totaliza 8.917. Se acerca, aunque muy lentamente, a la meta de los 9.000 habitantes que han venido fijando como suelo a consolidar los sucesivos gobiernos municipales.

A Estrada, que había ganado 58 empadronados el año anterior, se queda ahora con 27 menos (0,1%). Con 20.112 residentes, el municipio de Tabeirós se acerca otra vez a la temida barrera de los 20.000 habitantes, que marca la pérdida de categoría municipal y que conlleva, por ejemplo, pasar de 21 a 17 ediles o ver mermados los ingresos de otras administraciones.

Reducir la representación municipal es lo que le sucederá a Vila de Cruces si no endereza el rumbo antes de las próximas elecciones de 2027. Es el territorio que más decrece, al ceder 66 vecinos (1,3%) y quedar en 4.967. Al descender de 5.000 habitantes, pasaría de 13 a 11 concejales. En su dilatada regresión demográfica, el haber ganado 19 empadronados en 2022 parece haberse quedado en flor de un día.

Evolución del padrón municipal / Hugo Barreiro

Con 5.671 residentes, Cerdedo-Cotobade aún tiene margen sobre la barrera de los 5.000, pero se deja 34 (0,6%), casi el doble de los 18 que había ganado un año atrás.

Forcarei, que en 2024 había liderado el retroceso en términos absolutos, al ceder 59 residentes, ahora es el segundo, con 60 menos (1,9%). De mantenerse la tendencia, en la próxima actualización del padrón podría bajar de 3.000 vecinos, que ahora salva por solo 67.

Agolada se lleva el mayor batacazo en términos relativos, al ceder 57 residentes (2,5%), por encima incluso de los 54 que había ganado en los tres cursos precedentes. Se queda en 2.225 habitantes y ve como Rodeiro, con 2.232, vuelve a adelantarle, aunque solo por siete. Con todo, el concello de Camba se deja una docena (0,5%), que se añaden a los 73 perdidos en los dos años anteriores.

Dozón repite por debajo del millar de habitantes: 961, tras perder 24 (2,4%). En los dos años anteriores había cedido 43. Si no vuelve a los cuatro dígitos, en 2027 vería reducida su corporación de nueve a siete concejales.

Predominio femenino

En el global de las comarcas, como en el de Galicia y España, hay más población femenina (35.013) que masculina (33.431). Esto es así en los cinco concellos más poblados. En cambio, en Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro y Dozón son más hombres que mujeres.