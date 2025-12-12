Peregrinus Dezae solicita un crédito para evitar el cierre

Como ya es sabido, la asociación Peregrinus Dezae de Lalín carece de ningún tipo de ayuda administrativa o gubernamental, lo que dificulta su supervivencia económica. Con tal motivo, el colectivo que lidera el lalinense Daniel Antelo está a la espera de la aprobación de un crédito de empresa social que han solicitado en su nombre para poder continuar con su actividad de 2026 y «así dar vida a nuevas ideas, retos compartiendo la misma ilusión que han guiado con cada paso hasta ahora. El telón baja, sí, pero sólo para coger impulso», señala Antelo. Se trata de conseguir financiación para poder sobrevivir entre los meses de noviembre y febrero, la época «más floja» de la entidad.

Peregrinus Dezae baja el telón a falta de tres semanas para despedir el 2025, cerrando el año con un total de 11.547 credenciales selladas a peregrinos de 92 nacionalidades. A pesar de recibir casi 500 peregrinos menos que en el 2024 debido a la celebración del Año Santo en Roma y a los incendios del verano, «este año hemos alcanzado dos hitos que nos llenan de orgullo y nos animan a seguir trabajando con la misma pasión de siempre», afirma Antelo. Por un lado, alcanzar las 4.842 visitas en el Camino de Invierno, una cifra que demuestra el creciente interés por esta ruta singular, cargada de historia, naturaleza y autenticidad, y además, celebrar también las 6.705 visitas relacionadas con la unión del Camino Sanabrés, la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe y el Camino Portugués Interior, «una confluencia de rutas jacobeas que refleja la riqueza y diversidad del patrimonio», subrayan desde Peregrinus Dezae.

Asamblea

En otro orden de cosas, Daniel Antelo participó esta semana en la asamblea de la Asociación de Municipios del Camino de Invierno celebrada en la Casa da Cultura de Quiroga. «Es un verdadero honor poder participar en un espacio de diálogo y colaboración tan relevante para el desarrollo y la promoción de esta ruta», destaca. La cita sirvió para poner en común una estrategia para 2026, comprometiendo a los concellos a mejorar los servicios a los peregrinos, impulsar alianzas con la iniciativa privada, fomentar acciones que apoyen el desarrollo local y «reforzar la identidad de los 20 municipios en una sola voz», concluye el lalinense.