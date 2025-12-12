Medio Ambiente evalúa el proyecto para ampliar la depuradora de Aguións

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, evaluaron ayer el proyecto municipal para ampliar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Aguións. Según le trasladó el alcalde a la conselleira, esta actuación es necesaria porque la instalación ve superada su capacidad de depuración por el aumento de los efluentes que recibe. Al respecto, Ángeles Vázquez indicó que el personal de Augas de Galicia evaluará el proyecto para, a continuación, establecer vías de colaboración y financiación para acometerlo.

Esta cooperación se enmarca en el apoyo técnico y económico que la Xunta viene prestando a los concellos para que puedan ejercer sus competencias de saneamiento y abastecimiento de forma más eficiente y prestar unos servicios de calidad a los vecinos. De hecho, el apoyo de Augas de Galicia para garantizar la prestación de los servicios hidráulicos municipales se traducirá en los presupuestos del próximo año en 12,6 millones de euros repartidos entre distintas líneas de ayudas dirigidas principalmente a las entidades locales, pero también en algún caso a particulares y comunidades de usuarios de traídas vecinales.

Durante la reunión, el alcalde también informó a la conselleira de su interés por mejorar el servicio de recogida de residuos municipal. En ese sentido, esta lo animó a solicitar las ayudas que próximamente convocará la Xunta de Galicia para apoyar a las administraciones locales en el ejercicio de sus competencias en esta materia.

Vázquez explicó que en la próxima convocatoria de las líneas de ayudas de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade se incluyen proyectos subvencionables que encajan con las propuestas trasladadas por el regidor. A Estrada podría así optar a la línea de financiación de vehículos para la recogida de biorresiduos y equipamientos para la creación de puntos limpios móviles.