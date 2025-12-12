Lucía Abeledo y Fran Lareu presentan la Gala ELA de Lalín

El Salón Teatro de Lalín acogerá mañana, a partir de las 20.30 horas, una gala benéfica para concienciar sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que será presentada por el laureado actor Fran Lareu y la polifacética artista Lucía Abeledo. El evento cuenta con un extenso programa lleno de actividades organizado por la monitora deportiva lalinense Alba Iglesias, en colaboración con el club Kung Tai y el Concello de Lalín. La cita lalinense es en favor de la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela).

El proyecto, que fue recibiendo adhesiones desde el primer momento, cuenta con un amplio respaldo local e institucional, tanto de la Concejalía de Deportes de Lalín como de colaboradores, patrocinadores y vecinos, «todos ellos implicados activamente en un evento que pretende unir solidaridad, información y actividad física en un mismo espacio», recuerdan desde la organización de la gala. La cita cuenta con todo un mosaico de actividades que, además de entretener, busca visibilizar la capacidad de la comunidad para movilizarse en favor de una causa común como la lucha contra esta enfermedad degenerativa.

Programa

Una charla informativa a cargo de personal perteneciente a Agaela abrirá la gala, que será seguida de exhibiciones de zumba fitness, kids y step; hipopresivos; kung fu infantil, juvenil y adultos; pilates, cardiobox, tai chi, gimnasia para mayores de 65 años y baile. La organización también anuncia una serie de sorteos entre los presentes en el acto. La entrada es gratuita con invitación. Las invitaciones se recogerán en el Centro Wellness Alba Iglesias y los donativos serán destinados a la asociación Agaela. Los promotores de esta iniciativa también han habilitado una Fila 0 para todos los que quieran colaborar de forma desinteresada con esta causa.