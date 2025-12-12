Instalan nuevas marquesinas en los institutos de A Estrada

La zona en la que se erigen los tres institutos públicos de A Estrada ya muestra algunas de sus nuevas marquesinas, donde estuvo presente la concejala de Educación, Amalia Goldar, que ayer supervisó el arranque de la instalación de estas obras en las paradas del transporte escolar. Esta dotación ya había sido avanzada por la responsable de este departamento municipal a diferentes asociaciones de madres y padres de alumnos con las que se reunió.

Son un total de nueve las nuevas marquesinas que quedarán colocadas en las próximas semanas. El Concello decidió empezar por las que emplearán los alumnos de los centros emplazados en la zona deportiva, que son el IES Manuel García Barros, IES Antón Losada Diéguez e IES Avelina Valladares. En este entorno habrá 5 puntos resguardados para que los estudiantes esperen por el servicio de transporte.

Concretamente, en el IES Avelina Valladares se incorpora una marquesina de gran tamaño, con 7 metros de ancho. El centro conservará otra de 2,40 metros, que será sometida a una intervención de limpieza y mejora.

Frente al IES Manuel García Barros, al pie de la Avenida da Cultura, se colocará otra marquesina para acoger a los alumnos que esperan el autobús de regreso. También en este caso se mantendrá otra preexistente, que será limpiada, y se retirará una más antigua. Lo mismo sucederá con el IES Antón Losada Diéguez. En este último caso el elemento quedará instalado en la parte posterior del centro, en la salida que da hacia las piscinas municipales.

La instalación que comenzó ayer se completará en los próximos días con la colocación de los cristales y de la serigrafía del Concello de A Estrada. También se colocará una junto al consistorio, al pie de la Avenida Benito Vigo, un punto que emplea cada vez un mayor número de alumnos. También se instalará otro elemento en la Carballeira da Sagrada, en Codeseda, para dar servicio a los usuarios del transporte escolar en este punto.