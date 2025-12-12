Fuerzan una asamblea de la Cooperativa Monte Cabalar
REDACCIÓN
Socios de la Cooperativa Monte Cabalar anunciaron ayer que han forzado a la directiva a convocar una asamblea en la que expliquen la situación de la entidad a nivel económico. Según explicaron, la última reunión de socios convocada por la cooperativa data del año 2014 y desde este acto la directiva se habrían negado su balance económico. Será el próximo viernes 19 a las 18.30 en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda en la casa-escuela de Tabeirós cuando la directiva se reúna finalmente con los asociados para debatir el estado de una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra que llegó a agrupar unas 3.600 propiedades de más de 1.000 vecinos en una explotación ganadera con más de 700 hectáreas de monte cerradas en las parroquias de Somoza, Tabeirós, Nigoi, Arca y Souto.
