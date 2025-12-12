Forno denuncia que el PP desmanteló la Policía Local, con solo ocho agentes

El PSdeG-PSOE de Lalín denuncia una «crisis absoluta» en la Policía Local, que cuenta con solo ocho agentes para una población de más de 20.000 habitantes; Silleda, que no llega a 9.000 vecinos, tiene seis policías. Su secretaria general y portavoz municipal, Alba Forno, acusa al alcalde, José Crespo, de una falta de planificación que ha dejado la seguridad en manos casi exclusivas de la Guardia Civil.

La edila socialista señala que concellos de menor tamaño como Caldas de Reis, Cambados o Tui tienen más efectivos, entre diez y once, y otros similares a Lalín duplican su plantilla, caso de Ponteareas (16) y O Carballiño (17), o la triplican, como Redondela (25).

Esta escasez, según Forno, se produce «nun momento de certa tensión social nas rúas», con varios episodios de robos en viviendas y otras incidencias. «Non hai axentes polas noites, apenas presenza policial nas rúas e a pouca que hai está infrautilizada e parece que só se emprega para multar na zona azul», critica. El cuerpo local debe colaborar con la Guardia Civil en ámbitos sensibles, como el Protocolo VioGén, por lo que la falta de efectivos «compremente a capacidade de resposta ante casos de violencia de género».

Además, cuestiona el proceso selectivo para incorporar a tres agentes, paralizado por «chapuzas e irregularidades», como la repetición de exámenes. La formación advierte de que, incluso al cubrirse estas plazas, la plantilla seguirá siendo «moi inferior ao mínimo razoable» para el municipio.