Forno denuncia que el PP desmanteló la Policía Local, con solo ocho agentes
Acusa a Crespo de poner en riesgo la seguridad ciudadana «nun contexto de roubos e tensión social» | Considera insuficientes las plazas convocadas
REDACCIÓN
El PSdeG-PSOE de Lalín denuncia una «crisis absoluta» en la Policía Local, que cuenta con solo ocho agentes para una población de más de 20.000 habitantes; Silleda, que no llega a 9.000 vecinos, tiene seis policías. Su secretaria general y portavoz municipal, Alba Forno, acusa al alcalde, José Crespo, de una falta de planificación que ha dejado la seguridad en manos casi exclusivas de la Guardia Civil.
La edila socialista señala que concellos de menor tamaño como Caldas de Reis, Cambados o Tui tienen más efectivos, entre diez y once, y otros similares a Lalín duplican su plantilla, caso de Ponteareas (16) y O Carballiño (17), o la triplican, como Redondela (25).
Esta escasez, según Forno, se produce «nun momento de certa tensión social nas rúas», con varios episodios de robos en viviendas y otras incidencias. «Non hai axentes polas noites, apenas presenza policial nas rúas e a pouca que hai está infrautilizada e parece que só se emprega para multar na zona azul», critica. El cuerpo local debe colaborar con la Guardia Civil en ámbitos sensibles, como el Protocolo VioGén, por lo que la falta de efectivos «compremente a capacidade de resposta ante casos de violencia de género».
Además, cuestiona el proceso selectivo para incorporar a tres agentes, paralizado por «chapuzas e irregularidades», como la repetición de exámenes. La formación advierte de que, incluso al cubrirse estas plazas, la plantilla seguirá siendo «moi inferior ao mínimo razoable» para el municipio.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Davila 10/12/2025
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?