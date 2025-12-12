Exposición de las Guerreras K-Pop en el Recinto Ferial

La Navidad en A Estrada se prepara para recibir una experiencia cultural y de entretenimiento completamente innovadora con la exposición «Guerreras K-Pop». El evento, que se instalará en el Pabellón 4 del Recinto Ferial de A Estrada, estará disponible el fin de semana del 26 al 28 de diciembre, y contará con más de 100 ilusiones ópticas que prometen sorprender y deslumbrar a visitantes de todas las edades. Inspirada en la exitosa película de animación de la plataforma Netflix, contará con diferentes juegos de luces, música y efectos visuales, que se combinarán para crear un escenario ideal para disfrutar de la magia de las ilusiones ópticas con la energía y el estilo futurista de la cultura K-Pop coreana.