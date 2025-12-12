A Estrada baja el telón del calendario ferial 2025 con su cita «más clásica»

La Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada cerrará el calendario ferial de 2025 con una doble cita que «xa é todo un clásico na vila», en palabras del concejal de Promoción Económica, Óscar Durán. Se trata de la LXXI Feira de Antigüidades y el XII Salón do Vehículo Clásico, que comenzarán mañana en los pabellones del recinto ferial, donde podrán visitarse hasta el domingo. El edil Manuel Magariños también participó en la presentación de la edición de este año, que llega con el cartel de completo y con una novedad destinada a atraer nuevas generaciones de visitantes.

Manuel Magariños, actual responsable del recinto, subrayó que esta edición llega con todos los stands ocupados y un total de 5.600 metros cuadrados de exposición distribuidos en los pabellones 4, 5 y 6. «O recinto está totalmente completo, os pavillóns están ao 100% da súa capacidade», anunció. Destacó también la presencia de «cerca de 70 firmas, das cales 42 serán de venda directa e 28 corresponderán a clubes, asociacións e particulares que aportarán vehículos á exhibición», añadió el concejal de Reto Demográfico.

La principal novedad estará en el pabellón 6, donde se habilitará una nueva zona dedicada al coleccionismo de juguetes, con expositores especializados en Playmobil, Lego y artículos personalizables. Una propuesta que, según Magariños, incorpora un valor añadido: «Esta nova área engade un valor diferencial á feira e amplía o abano de públicos que se achegan ao recinto feiral. Convido a todos os veciños amantes do motor, da historia e da artesanía a gozar dun fin de semana cheo de creatividade, memoria e paixón».

Por otro lado, el pabellón 4 albergará la clásica muestra de coches históricos, y el pabellón 5 combinará recambios, artesanía y parte de los expositores vinculados al motor. Los visitantes podrán recorrer los tres espacios en horario ininterrumpido desde las 11.00 hasta 20.00 horas, tanto el sábado como el domingo.

La organización prevé exhibir unos 60 vehículos clásicos, además de una importante concentración del Club 127 de Galicia, que sumará alrededor de 40 coches más durante la jornada del sábado. Los miembros del club permanecerán en el recinto durante la mañana y después los expondrán en la Praza do Concello.

Por último, el domingo, a las 18.00 horas, se entregarán los diplomas a los participantes de la exposición y, a las 20.00, se realizará el sorteo de dos cestas de Navidad entre los visitantes mayores de 12 años. Magariños concluyó agradeciendo a todos los que hacen posible llevar adelante este evento: «Mercedes e José Manuel fixeron un traballo extraordinario á fronte do recinto», señaló, agradeciendo también el apoyo de la Xunta, la Diputación, la Cámara de Comercio y la Asociación Comarcal de Empresarios.