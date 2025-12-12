Dozón licita por 450.400 euros el futuro edificio sociocultural

El antiguo albergue de Dozón, construido junto a las piscinas en 1995 y que lleva ya varios años en desuso, será reconvertido en un edificio para uso sociocultural y para encuentros de carácter empresarial o ganadero. Desde el día 3 y hasta el 23 de este mes el Concello mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas a la reforma del inmueble, por un importe de 450.418 euros. Los trabajos se acometen con dos partidas económicas procedentes de la Diputación: 347.275 euros del programa PON2030 y 103.142 del Plan +Provincia 2024.

La construcción de un edificio polivalente era una de las promesas de la campaña electoral del PP en 2023. De hecho, el proyecto de rehabilitación redactado por Guillermo López-Montesinos Vázquez en abril de ese año fija el plazo de ejecución de las obras en 10 meses, pero en las cláusulas administrativas, este tiempo se reduce a 6 meses para poder acogerse a las ayudas de la administración supramunicipal.

El inmueble es de titularidad local y dispone de dos plantas. En la baja, tras las reformas, quedarán habilitadas una sala que pueden utilizar tanto colectivos vecinales como empresarios. Habrá, además, una sala de lectura e informática, además de un salón para eventos de mayor afluencia. La planta semisótano contará, por su parte, con dos aulas también para uso vecinal y municipal, amén de un despacho y un aula-taller de cocina que podrán emplear tanto los vecinos y vecinas como los colectivos. En los aseos se incorporará un cambiador de bebés.

El antiguo albergue de peregrinos funcionó como tal desde 2005 y hasta 2013, cuando dejó de formar parte de la red oficial de Turismo de Galicia. Posteriormente, entre los años 2022 y 2023 acogió las oficinas municipales mientras el consistorio se sometía a una profunda reforma para mejorar su accesibilidad. En el futuro edificio polivalente no solo hay que realizar una redistribución de espacios en sus dos plantas, sino que es preciso mejorar su aislamiento térmico y acústico, optimizar también sus accesos y renovar la iluminación, la ventilación y el saneamiento.

El futuro edificio sociocultural aumentará la oferta de servicios del concello más pequeño de Deza. Ya está en obras la residencia para mayores, en una parcela junto al consistorio, y habrá un nuevo alojamiento para los peregrinos de la Vía de la Plata, en la antigua casa rectoral de O Castro.