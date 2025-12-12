Diez feligresías brindan un ágape de despedida al cura José Pérez el 17 de enero

Diez de las feligresías de Trasdeza organizan el 17 de enero próximo una comida de despedida a José Pérez Barreiro, que fue su párroco hasta hace un mes. Son Abades, A Bandeira, Cervaña, Chapa, Lamela, Manduas, Moalde, Pazos, Piñeiro y Rellas, en cuyas iglesias ofició como sacerdote desde 2012.

El evento consistirá en una misa solemne a las 13:00 horas en la capilla de San Antonio de A Bandeira. Una hora más tarde está programado un ágape en el pabellón polideportivo del colegio María Inmaculada de Silleda, acondicionado mediante cañones de calor para la comodidad de los asistentes.

El menú, cuyo precio es de 22 euros para adultos y 12 para niños de hasta 10 años, incluye pinchos (tortilla, empanada, calamares, jamón, queso...), carne ao caldeiro, postre, café y bebidas (agua, vino y refrescos). Los tiques de reserva para la comida se podrán adquirir hasta el 12 de enero en el bar Atly, de A Bandeira, la tienda Mercamella y el Súper Lamela, así como en las respectivas parroquias.