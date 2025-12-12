Detienen en Silleda a un mallorquín con causas judiciales pendientes

Agentes de la Policía Local de Silleda y de la Guardia Civil arrestaron en el casco urbano de la capital municipal a un vecino de la localidad nacido en Mallorca. Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del miércoles, durante un control rutinario de la Benemérita.

El hombre fue detenido en su vehículo y, al examinar sus datos, la Guardia Civil comprobó que J.S.S.C. tenía ocho requisitorias judiciales pendientes. Una requisitoria es un mandamiento de una autoridad judicial en el que ordena la localización y la puesta a disposición de una persona sometida a un proceso penal y que o bien no tiene domicilio fijo o bien no fue hallada por la Policía Judicial en el plazo concedido, y por ello sus datos se insertan en el fichero policial correspondiente. Desde el Concello indican que el varón fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, y destacan que fue localizado gracias a las pesquisas de los dos cuerpos policiales, así como a la colaboración ciudadana.