El Concello mejora vías en Codeseda y Ribela y suma 23 parroquias asfaltadas

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao,visitó estos días las obras que se encuentran en ejecución para la mejora de la red viaria en el ámbito rural. Actualmente, se están ejecutando las obras del Plan Camiña Rural 2025, financiado por Agader con un presupuesto de 160.000 euros, que se centra en la pavimentación y mejora de vías que conectan las parroquias de Ribela y Codeseda. Por otro lado, el Concello tiene en licitación un proyecto de pavimentaciones en vías de 23 parroquias, financiadas con fondos del Plan +Provincia de la Diputación y que se acercan a los 800.000 euros de inversión. De cara a 2026, Louzao señaló que planean invetir 2 millones de euros más en mejorar estas vías.