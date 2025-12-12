Cerdedo espera inaugurar a comienzos del próximo año su nueva caldera de biomasa
Redacción
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela valoró positivamente el avance de las obras que se están llevando a cabo dentro del proyecto Aldealix. Se trata de un proyecto pionero en Galicia en la aplicación de esta iniciativa europea que busca crear comunidades energéticas locales basadas en la valorización de los recursos forestales y en la implantación de tecnologías limpias en entornos rurales de Galicia y norte de Portugal.
Las actuaciones previstas en el municipio, centradas en la creación de una red de calor con caldera de biomasa para abastecer varios edificios públicos, avanzan a buen ritmo y se consolidan como una de las intervenciones más destacadas del programa europeo Interreg POCTEP en el territorio gallego.
La iniciativa, dotada con una inversión de más de 500.000 euros, forma parte de la estrategia para impulsar un modelo energético más sostenible mediante el aprovechamiento de la biomasa forestal de proximidad. La nueva infraestructura permitirá suministrar energía térmica al CEIP San Xoán Bautista, a la escuela infantil A Gallina Azul, a los vestuarios del pabellón deportivo municipal y a las dependencias de las aulas de música y talleres, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y los costes.
Cubela señaló que los trabajos se están ejecutando dentro de los plazos previstos, por lo que se mantiene el objetivo de que el sistema pueda entrar en funcionamiento en los primeros meses del año 2026.
