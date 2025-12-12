El centro geriátrico de Silleda visita el belén de Begonte
Una comitiva de la residencia y centro de día de Silleda visitó ayer el famoso belén de Begonte. A la localidad lucense se desplazaron 42 personas, de las que una veintena son usuarias de la residencia y las otras 22 se benefician del centro de día. En la imagen, algunos de los participantes en el viaje posan delante de las instalaciones que albergan la representación del Nacimiento de Cristo, cuyas figuras están animadas electrónicamente y conforman una escena tradicional propia de Galicia.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Davila 10/12/2025
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?