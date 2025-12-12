El centro geriátrico de Silleda visita el belén de Begonte

Una comitiva de la residencia y centro de día de Silleda visitó ayer el famoso belén de Begonte. A la localidad lucense se desplazaron 42 personas, de las que una veintena son usuarias de la residencia y las otras 22 se benefician del centro de día. En la imagen, algunos de los participantes en el viaje posan delante de las instalaciones que albergan la representación del Nacimiento de Cristo, cuyas figuras están animadas electrónicamente y conforman una escena tradicional propia de Galicia.