Casa do Patrón convida a visitar el mercadillo de Codeseda

El Museo Casa do Patrón lanza una invitación a todos los que quieran pasarse este fin de semana por Codeseda para entre otras ofertas visitar la inauguración del Mercadiño do Nadal, montado por las asociaciones para personas con diversidad funcional, Cogami y Morea, junto a jóvenes emprendedores de esta parroquia dentro del programa «Unha aldea no Nadal». La cita será este domingo y el horario será de 16.30 a 20.00 horas. Volverá a abrir sus puertas los días 21 y 28 de diciembre con ese horario.

Por otro lado, los organizadores del programa también proponen dar buena cuenta de un cocido antes de visitar las 15 salas del museo etnográfico. Además, recuerdan que distribuidos por el lugar, belenes artesanales «irán guiando los pasos como pequeñas joyas que iluminan el camino». Y destacan que el domingo la carpa «se llenará de la energía vibrante del grupo cubano Habana Feeling», en una actuación prevista para las 17.00 horas. Sin olvidarse de las rutilantes 80.000 luces navideñas que se encenderán una hora después.