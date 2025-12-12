El BNG pregunta por el impacto en el agua de la ampliación de una granja porcina

El BNG de Lalín eleva al gobierno local un paquete de preguntas sobre la ampliación de una explotación de porcino de cebo en una parcela próxima al lugar de O Vento, en la parroquia de Bermés. La empresa promotora obtuvo licencia de obra el pasado 30 de mayo en junta de gobierno local.

El partido que encabeza Francisco Vilariño se hace eco de la preocupación de varios vecinos y vecinas, y quiere saber si esta amplificación cuenta con la autorización de Augas de Galicia y si esta entidad indica medidas correctoras para que dicha ampliación no afecte a la calidad del agua de una fuente pública de la zona que además fue reparada meses atrás por el Concello. El BNG manifiesta sus dudas sobre si la reforma puede afectar además «aos numerosos mananciais e traídas de auga para vivendas que se abastecen na veta existente no Monte das Brañiñas».

En la batería de preguntas, el BNG muestra su interés por saber además si la obra cuenta con el informe o autorización medioambiental correspondientes y con medidas correctoras, y qué medidas propone además el informe técnico municipal para garantizar la calidad del agua . por último, interpela al Concello sobre si conoce cuántos manantiales y traídas de agua de la citada vena de agua podrían verse afectados.