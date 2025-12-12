La Big Band celebra el día 23 su concierto de Navidad

La Big Band del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso celebra el próximo día 23 de diciembre su ya tradicional concierto de Navidad. Será en el Teatro Principal de A Estrada a partir de las 21.00 horas.

Las entradas para asistir a este evento ya se pueden recoger en el departamento de Cultura del Concello de A Estrada, con un precio de cinco euros. Cabe recordar que en los últimos conciertos organizados por el Obradoiro de Música Moderna se registraron grandes entradas en el Principal, por lo que se animó a los vecinos a recoger cuanto antes las invitaciones para no quedarse sin sitio.

Desde la Big Band anunciaron que será una actuación con muchas sorpresas. Una de ellas será la colaboración de profesor Munroe.