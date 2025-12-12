El Arena acoge la Gala de Nadal del Aehde Lalín de patinaje
REDACCIÓN
Por segundo diciembre consecutivo, la pista de hielo del Lalín Arena acogerá mañana la Gala de Nadal de patinaje artístico del Club Aehde Lalín, un evento que comenzará a las 18.30 horas, y en el que participarán unos 150 patinadores. A lo largo de una hora y media, se llevarán a cabo actuaciones tanto grupales como colectivas en un evento que contará con la participación de los patinadores del recién creado Aehde Lalín, los chicos y chicas de las actividades extraescolares de patinaje del CEIP Xesús Golmar y el CEIP Manuel Rivero, ambos con la formación de los entrenadores del club. La Escola de Patinaxe Artístico do Carballiño y los patinadores del Club Aehde de O Carballiño también participarán en el evento. El evento será gratuito y cuenta con el apoyo del Concello de Lalín. La gala es el primer evento en la historia del nuevo club lalinense, que la próxima primavera espera organizar un trofeo en la modalidad de patinaje libre para dar visibilidad a una actividad que ha tenido una gran acogida, completando las plazas y teniendo lista de espera.
