El área parroquial Vía da Prata hará la Matanza do Porco el 25 de enero
Lalín sorteó los próximos ocho años entre las ocho zonas del municipio | Crespo anima a los pedáneos a unirse también para elaborar carrozas etnográficas para la Feira do Cocido
El área parroquial Vía da Prata, que comprende Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova, se encargará de organizar la próxima Matanza Tradicional do Porco, prevista para el 25 de enero de 2026. Un sorteo adjudicó la organización de esta cita para los próximos ocho años. De este modo, el período comprendido entre 2027 y 2033 ha quedado encomendado, por este orden, a Val do Arnego, Val do Deza, Entre Ríos, A Balouta, Alto de Vales, Val do Boi y Carrio Sur.
El alcalde de Lalín, José Crespo, mantuvo el miércoles una reunión con los pedáneos del municipio, a quienes agradeció su labor: «Hai máis de 300 aldeas e, se non fose por eles, non teriamos coñecemento de moitas cousas que alí suceden», confesó ayer en una radio local. «Habería que facerlles un monumento aos pedáneos, porque intentan mediar entre os veciños cando hai conflitos, miran polas infraestruturas... Fano por altruísmo e porque lle queren á súa parroquia, e ás veces incluso levan malas contestacións ou teñen conflitos que non deberían ter que soportar», añade.
Crespo considera que la división de las 48 parroquias en ocho grandes áreas facilitará la aportación de soluciones a muchos problemas. Entiende que, cuando esté a pleno rendimiento, se podrán desplazar a estas zonas «departamentos sensibles», como urbanismo o servicios sociales, al menos una vez al mes en aras a brindar una mejor atención a la ciudadanía. La idea es que los vecinos del rural puedan formular consultas sobre obras o licencias, por ejemplo, sin tener que ir a Lalín.
El primer test sobre la unión de las áreas será la Matanza Tradicional do Porco, que ya ha pasado por muchas parroquias. «As que quedan son pequeniñas e non hai forma de facela», señala Crespo, por lo que encomiendan su organización a una zona cada año. «Xuntándose sete ou oito parroquias vai ser moito máis doada de facer a Matanza», sostiene.
En la misma línea, el regidor lalinense animó a los pedáneos a elaborar carrozas por áreas para participar en el desfile de la Feira do Cocido. Apuesta, sobre todo, por las creaciones de carácter etnográfico. «Son moi solicitadas, moi vistosas e moi interesantes desde o punto de vista cultural e de sinal de identidade», valora.
«Paréceme mal que a Confederación de Empresarios fale da AP-9 e non da AP-53»
José Crespo da por hecho que el peaje de la autopista Santiago-Dozón (AP-53) se encarecerá un 5% a partir del 1 de enero. La escalada continúa año tras año, al margen de los descuentos que se aplican desde hace unos meses. La gratuidad es una meta «á que non podemos nin imos renunciar», subraya el alcalde de Lalín. Es consciente de que no llegará en el corto plazo, pero quiere que «nos metan no paquete». Por eso, reprocha a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) que cuando pide el rescate del peaje de otras autopistas, como la AP-9, no incluya también la AP-53. «Nós temos o mesmo dereito, non somos máis que ninguén, pero tampouco menos», advierte. «Paréceme mal que a CEG fale da AP-9 e non fale da AP-53», insiste el regidor. «É complicado, porque é un custo moi esaxerado; o que diga que é fácil, mente», expone. Confía en que «algún día se poida arranxar» y pide que, «mentres tanto, nos metan no paquete».
