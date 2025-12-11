Tato recrimina al PP su postura en el proyecto de la planta de biogás

El BNG de Agolada lamenta que el PP fues el único partido que no se posicionase en pleno contra la instalación de una planta de biogás. Para su portavoz, Susana Tato, el acuerdo plenario supone un claro avance para frenar una instalación que se ubicaría entre Eidián y Artoño, pero que afctaría también a Berredo y Borraxeiros. El siguiente paso de los nacionalistas será presentar una iniciativa en el Parlamento de Galicia. «Lamentamos que el PP se ponga de perfil; abstenerse cuando lo que está en juego es la salud y el futuro de estas parroquias es no estar a la altura», indicó.