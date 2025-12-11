Tato recrimina al PP su postura en el proyecto de la planta de biogás
El BNG de Agolada lamenta que el PP fues el único partido que no se posicionase en pleno contra la instalación de una planta de biogás. Para su portavoz, Susana Tato, el acuerdo plenario supone un claro avance para frenar una instalación que se ubicaría entre Eidián y Artoño, pero que afctaría también a Berredo y Borraxeiros. El siguiente paso de los nacionalistas será presentar una iniciativa en el Parlamento de Galicia. «Lamentamos que el PP se ponga de perfil; abstenerse cuando lo que está en juego es la salud y el futuro de estas parroquias es no estar a la altura», indicó.
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Davila 09/12/2025
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
- Varios vehículos destrozan unas jardineras en el centro de Vigo al aparcar para ver las luces
- Los pisos de Toralla se revalorizan: su precio casi se ha duplicado por la elevada demanda
- Vigo levanta las restricciones a las actividades al aire libre tras el paso de lo peor del temporal