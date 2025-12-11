Silleda entrega regaderas para la decoración de las viviendas

El Concello de Silleda continúa distribuyendo regaderas entre los vecinos empadronados para decorar balcones y ventanas de sus viviendas con motivo de la Navidad. Quienes deseen conseguir una pueden acudir a la planta baja de la casa consistorial por la mañana (de 8.00 a 15.00 horas). El reparto continuará hasta agotar existencias.

Por otro lado, hoy se abre el plazo de participación para los jóvenes que deseen participar en las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos de Silleda. Para la cabalgata de Papá Noel, que tendrá lugar el martes 25 en A Bandeira, es necesario inscribirse en el Centro Cultural Vista Alegre (986 585 550). El plazo está abierto hasta el lunes 22. En el caso de la Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero por las calles de Silleda, el plazo estará abierto hasta el próximo jueves día 26 para niños de 5 a 10 años. El número de plazas es limitado y, en caso de superarse, se realizará un sorteo público, indican desde el Concello.