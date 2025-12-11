Sale a licitación por 66.590 euros la reforma del albergue de Sabucedo

El Concello de A Estrada ha sacado a licitación la reforma del albergue de Sabucedo. Este proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 66.590 euros. A partir de ahora todas las empresas interesadas podrán presentar su propuesta, contando eso sí con un plazo de ejecución de tres meses. La intención del gobierno local es recuperar esta instalación, que lleva casi cinco años si uso, y convertirla en un «centro tecnológico». Una vez finalizada la reforma, se cedería a la asociación Rapa das Bestas para su gestión.

Según se recoge en el proyecto, el Centro Tecnológico «se utilizará para llevar a cabo cursos de formación de informática y TICs para la población rural del sur del municipio. Se instalará en el edificio del albergue, que fue construido en su día para acoger la escuela unitaria. Para la implantación de la actividad será preciso previamente realizar una serie de actuaciones encaminadas a la rehabilitación del edificio».

En la zona donde la fachada es de cantería se procederá a la apertura de las juntas con radial, se hará un lavado de la fachada y se hará un rejuntado con mortero. En la zona en la que la fachada es de mortero, se hará un lavado, se repararán fisuras y desconchados y se aplicará una pintura impermeabilizante. Además, se realizará el sellado en las zonas de carpintería exterior, se lavará la cubierta y se hará un retejado. En la cubierta inferior se actuará sobre las filtraciones de agua. A nivel de equipamiento se dotara el aula de informática con 20 ordenadores portátiles y se colocarán dos paneles solares.