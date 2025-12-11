Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reiteran quejas por falta de fibra óptica en Dozón

El vecino de O Sisto Mario Vila volvió a contactar con el ministerio para denunciar la falta de Internet mediante fibra óptica en Dozón. Lamenta que las compañías no hayan ejecutado un servicio para el que han obtenido ayudas públicas.

