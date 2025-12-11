El PSOE denuncia el uso de las redes por Cubela

El PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia el «uso vergonzoso y partidista de las redes sociales institucionales por parte del alcalde», Jorge Cubela. La queja se centra en un vídeo que el regidor utilizó para atacar a la oposición y justificar pagos irregulares a la empresa Viravolta. Los socialistas exigen la retirada del vídeo, la no utilización de canales institucionales para propaganda y la apertura de una investigación sobre el caso.