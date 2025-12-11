El primer impacto de las Aldeas de Nadal: 1.700 entradas en tres días para el tren turístico

El fenómeno de las Aldeas de Nadal de Lalín comienza a arrojar sus primeros datos que afianzan esta iniciativa municipal como un foco de atracción de visitantes. El Concello cifra en más de 7.000 los tickets expedidos para el tren turístico durante solo tres días, período correspondiente al puente de la Constitución, y ajustado a las jornadas del sábado, domingo y lunes.

Las Aldeas de Nadal abrieron, cabe recordar, el pasado viernes en una ceremonia básicamente simbólica, bajo una lluvia que tampoco dio una tregua total el sábado ni el domingo, para dar paso ya al lunes con una jornada algo más apacible.

La concejala Karen Fernández Lamela destaca la respuesta del público, con «centos de familias con nenos que se desplazaron ata Lalín para gozar da ambientación e da oferta da programación». Galicia, pero también otras comunidades autónomas, concentran la procedencia de los visitantes. Así, Lamela subraya el impacto que este flujo de personas tuvo en la hostelería y en el comercio que optó por abrir durante el puente festivo. Además, aporta otro dato: durante estos tres días el párking Europa registró 2.111 vehículos en rotación.

La organización recuerda que la propuesta de las Aldeas de Nadal se complementa este año con puestos de gastronomía y un mercadillo de artesanía en la calle Joaquín Loriga. Otra cuestión sobre la que repara el gobierno local son los Escaparates Máxicos, «con un volume considerable de público que percorreu os locais adornados da vila, fomentando o paseo a visualización da oferta local», afirma, al tiempo que cita las Fachadas Máxicas realizadas por hosteleros en sus negocios.

Tours

Por último, la edil pone en valor la organización de free-tours ya desde el lunes con notable participación de visitantes en estos poblados navideños. Estos recorridos tendrán continuidad en las próximas fechas de la mano de empresas como Namórate Tours.