El PP de A Estrada da la bienvenida a la Navidad

El restaurante Samaná de A Estrada acogió ayer el tradicional pincho de Navidad del Partido Popular local, donde se destacó el respaldo al proyecto de futuro construido por el PP de la localidad bajo el liderazgo de Gonzalo Louzao, «consolidado a base de trabajo, lealtad y profesionalidad».

La secretaria general del PP de Galicia señaló que Louzao «combina ilusión, gestión y proximidad, demostrando ser capaz de gobernar para todos y escuchar a cada parroquia». Según explicó, «este trabajo permitirá al partido seguir obteniendo mayorías y garantizar la estabilidad necesaria para el bienestar de los vecinos».

En el acto también participó el predecesor de Gonzalo Louzao en la alcaldía y ahora Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, mostrando su apoyo al nuevo mandatario.